Amasya Merzifon Havalimanı'nı şubat ayında 11 bini aşkın yolcu kullandı

Güncelleme:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Amasya Merzifon Havalimanı'nın şubat ayı yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında toplam 11 bin 329 yolcu, iç hatlarda 9 bin 940, dış hatlarda ise bin 389 yolcu seyahat etti.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda şubat ayında 11 bin 329 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın şubat ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre ocak ayında iç hatlarda 9 bin 940, dış hatlarda bin 389 olmak üzere toplam 11 bin 329 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 77, dış hatlarda 11 oldu, yük trafiği ise 110 tona ulaştı.

Bu yılın 2 aylık döneminde yolcu trafiği 25 bin 878, uçak trafiği 190, yük trafiği ise 280 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
