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Amasya Merzifon'da jandarma, okul servislerini denetleyip sürücüleri uyardı

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Amasya Merzifon'da jandarma, okul servislerini denetleyip sürücüleri uyardı
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde jandarma trafik ekipleri okul servislerini denetledi. Denetimde çocuklara servise binme-inme, servis içi davranış ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servislerinde yapılan denetimde, çocuklara servise binme inme, servis içindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılmasının önemi anlatıldı.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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