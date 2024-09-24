Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Servis Araçları Denetimi
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, trafik timleri tarafından personel ve işçi servis araçları ile şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde toplam 47 araç kontrol edilerek sürücülere bilgilendirmelerde bulunuldu.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından personel ve işçi servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında jandarma ekipleri tarafından personel ve işçi servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.
Uygulamada 47 araç denetlenerek sürücülere bilgilendirmede bulunuldu.