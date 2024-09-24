Amasya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Servis Araçları Denetimi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından personel ve işçi servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolu ağında jandarma ekipleri tarafından personel ve işçi servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada 47 araç denetlenerek sürücülere bilgilendirmede bulunuldu.