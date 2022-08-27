Kaybolan Alzheimer hastasını jandarma buldu Güncel Haberler AMASYA'nın Göynücek ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Aslan Cansız (66), jandarma tarafından bulundu. AMASYA'nın Göynücek ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Aslan Cansız (66), jandarma tarafından bulundu. Göynücek ilçesi Damlaçimen köyünde yaşayan Alzheimer hastası Aslan Cansız, dün evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen aramada, Aslan Cansız evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arazide jandarma tarafından bulundu. Susayan Cansız'a, jandarma ekipleri su verdi. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Aslan Cansız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Damlaçimen Göynücek Jandarma Güncel Haberler

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