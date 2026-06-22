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Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü dolayısıyla "tamim töreni" düzenlendi

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Amasya Genelgesi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Saraydüzü Kışla Binası'nda tamim töreni düzenlendi. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve temsili Milli Mücadele ateşi yakılmasının ardından tiyatro gösterisi yapıldı.

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anların canlandırıldığı tiyatro gösterisinin de yapıldığı tören, Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından sona erdi.

Vali Bakan, törenin ardından yaptığı konuşmada, Amasya'nın, Cumhuriyet'in kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını, bugünün Amasya için gurur günü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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