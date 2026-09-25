Amasya Emniyet Müdürlüğünde Ayhan Saraç görevi Ali Erkan Aktaşgül'e devretti

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle, görevi sona eren Ayhan Saraç, emniyet müdürlüğü makamını yeni atanan Ali Erkan Aktaşgül'e devretti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, görevi devreden Ayhan Saraç, yeni Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül'ü karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Aktaşgül, tören mangasını selamladı.

Emniyet Müdürü Aktaşgül, daha sonra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleriyle tanıştı.

Amasya'nın huzur şehri olarak bilindiğini söyleyen Aktaşgül, "Biz de bunu bir adım ileri götürmeye çalışacağız. Daha ileri götürmeye çalışan bir arkadaşımıza devredeceğiz zamanı geldiğinde." dedi.

Kaynak: AA