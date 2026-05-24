Amasya'da etkisini sürdüren sağanak Yeşilırmak'ın debisini yükseltti

Amasya'da bir haftadır süren sağanak yağışlar nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları ve köprü ayakları sular altında kaldı. Valilik, taşkın ve sel riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak'ın debisi yükseldi, nehir kenarındaki gezi yolları sular altında kaldı.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta su seviyesinin aşırı yükselmesiyle Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki merdivenler ve köprü ayakları suya gömüldü.

Ataşehir mevkisinde ise nehrin taşma noktasına yaklaşık 1 metre mesafe kaldığı gözlendi.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yeşilırmak ve bağlı dere yataklarında su seviyesindeki artışın sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan ani taşkın ve sel riskine karşı üst seviyede tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
