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Amasya'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Yaya Yaralandı

Amasya'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Yaya Yaralandı
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Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması sonucu yaralanan Arif A., hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve sürücü gözaltına alındı.

Amasya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ziyacan K'nin kullandığı 35 CMC 069 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A'ya çarptı.

Yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yayaya çarpan otomobil sürücüsü Ziyacan K'yı gözaltına aldı.

Kaza, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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