Amasya'da Yaralı Şahin Uygulama Noktasında Bulundu

Trafik denetimi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde bulunan şahini fark etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan kızıl şahin, tedavisi yapılmak üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.