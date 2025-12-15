Haberler

Amasya'da Yaralı Şahin Uygulama Noktasında Bulundu

Amasya'da Yaralı Şahin Uygulama Noktasında Bulundu
Güncelleme:
Amasya'da trafik denetimi yapan ekipler, yol kenarında yaralı bir kızıl şahin buldu. Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AMASYA'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yaralı halde kızıl şahin buldu. Yaralı şahin tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Trafik denetimi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde bulunan şahini fark etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan kızıl şahin, tedavisi yapılmak üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

