Amasya'da Yangına Neden Olan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Yangına Neden Olan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle araç hasar gördü. Sürücü, durumu fark ederek güvenli bir şekilde araçtan indi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

S..K. idaresindeki 05 NA 297 plakalı otomobilin motor bölümünden, Kışlabeyi mevkisinde alev çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek yol kenarına park eden sürücü araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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