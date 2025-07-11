Amasya'da Yangına Neden Olan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

S..K. idaresindeki 05 NA 297 plakalı otomobilin motor bölümünden, Kışlabeyi mevkisinde alev çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek yol kenarına park eden sürücü araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.