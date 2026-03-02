Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İstanbul'da yaşayan Nurhayat Karaböcek, 3 gündür oğlu Ahmet Tercan'dan haber alamayınca komşularını arayarak eve gitmelerini istedi. Dün akşam Fethiye Mahallesi Fetih Sokak'taki müstakil eve gelen komşuları kapıyı çaldı, açan olmayınca da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde Ahmet Tercan hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Tercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tercan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahalle muhtarı Mehmet Arduç, "Annesi İstanbul'da yaşıyordu. Oğlundan haber alamayınca komşusunu aramış. Komşusu da eve gelip kapıya vuruyor. Açan olmayınca polisi arıyorlar. Ekipler kapıyı açıp içeri girince ölü bulunmuş. Tek başına yaşıyordu, kimseye bir zararı yoktu, kendi halinde birisiydi" dedi.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı