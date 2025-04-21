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Amasya'da Yağmur Duası Yapıldı

Amasya'da Yağmur Duası Yapıldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde pekmezci köyünde, kuraklıktan etkilenmemek ve bereketli bir sezon geçirmek için yağmur duası yapıldı. Etkinliğe katılanlar, kurban keserek dualar etti ve sonrasında yemek ikram edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Pekmezci köyünde bir araya gelen vatandaşlar, bölgenin kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua etti.

Kurban kesilmesinin ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Pekmezci Köyü Muhtarı Latif Harput, burada yaptığı konuşmada, toprağa bereket, çiftçilere ise bolluk temennisinde bulundu.

Etkinliğe, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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