Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın istinat duvarı, yağışın etkisiyle alt taraftaki bahçeye çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek vatandaşlar uzaklaştırıldı.
Binada belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Cihan Okur