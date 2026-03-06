Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
K.K. idaresindeki 61 ADS 638 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan U.K, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk