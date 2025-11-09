Amasya'da Tersakan Çayı'na Uçan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında
Amasya'da ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğu yaralandı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve çaya uçma anı yer aldı.
Amasya'da Tersakan Çayı'na uçup ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin süratli şekilde ilerlediği, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtuğu anlar yer alıyor. Ayrıca, çevredeki bir kişinin çocukları kurtarmak için çaya indiği anlar da görüntülerde görülüyor.
Haber: Şerife Serap KARA/AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel