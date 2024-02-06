Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya ait evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
AMASYA'nın Suluova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70) ait evde çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.
Ev sahibi Koyuncu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.