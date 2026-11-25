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Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tarihi yapılar turuncuya büründü.

Amasya Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı ve Harşena Kalesi ile Yalıboyu evleri turuncu renkle aydınlatıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin simge rengi olarak kabul edilen turuncu ışıklarla aydınlatılan yapılar, kentte anlamlı bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA