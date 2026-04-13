Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 64 yaşındaki Mehmet Ali Zeren ve oğlu 39 yaşındaki Alper Zeren yaşamlarını yitirdi. Yakınlarının ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, babayla oğlunu hareketsiz buldu.

Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, baba ile oğlunu hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, gazetecilere, aynı evde 2015 yılında da aynı aileden 2 kişinin daha sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü