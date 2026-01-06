Haberler

Silah kaçakçılığı operasyonunda baba ve oğluna gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda Y.U. ile oğlu B.U. gözaltına alındı.

KOM Şubesi ekipleri, Merzifon ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin ikametleri, bağ evi ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9x19 mm çapında fişek, 96 adet 7.65 mm çapında fişek, 8 adet 38 kalibre fişek ile çok sayıda silah parçası (şarjör, kapak takımı, iğne, kabze vb.) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında baba Y.U. ve oğlu B.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Tahliye olacağı konuşulan Demirtaş'a bir şok daha