Silah kaçakçılığı operasyonunda baba ve oğluna gözaltı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda Y.U. ile oğlu B.U. gözaltına alındı.

KOM Şubesi ekipleri, Merzifon ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin ikametleri, bağ evi ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9x19 mm çapında fişek, 96 adet 7.65 mm çapında fişek, 8 adet 38 kalibre fişek ile çok sayıda silah parçası (şarjör, kapak takımı, iğne, kabze vb.) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında baba Y.U. ve oğlu B.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.