Haberler

Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Hacı İlyas Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil yandı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi mevkiinde meydana geldi. S.Ö., yönetimindeki 05 DC 490 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesizdi! Zihinsel engelli çocuğun sonu da yürekleri dağladı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası