Amasya'da "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisinin açılış ve panel programı gerçekleştirildi

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 2204-A kapsamında hazırlanan "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisi ve panel programı gerçekleştirildi.

Sergide yer alan eserler, cicim dokuma geleneğinin saha çalışmaları, usta görüşmeleri ve öğrencilerin modern tasarım denemeleriyle bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Cicim dokumanın Amasya'nın kültürel mirasındaki yeri vurgulanırken, çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Panelde konuşmacılar, cicim dokumanın tarihini, önemini ve değerler eğitimiyle ilişkisini ele aldı.

Program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulkadir Polat, öğretim üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.