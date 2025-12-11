Haberler

Amasya'da "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisinin açılış ve panel programı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Sevginin Dili Cicim Dokumada' sergisi, cicim dokuma geleneğinin modern tasarım denemeleriyle buluşturulduğu eserlerle Amasya'nın kültürel mirasını vurguladı. Panelde cicim dokumanın tarihsel önemi ve eğitimle ilişkisi ele alındı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 2204-A kapsamında hazırlanan "Sevginin Dili Cicim Dokumada" sergisi ve panel programı gerçekleştirildi.

Sergide yer alan eserler, cicim dokuma geleneğinin saha çalışmaları, usta görüşmeleri ve öğrencilerin modern tasarım denemeleriyle bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Cicim dokumanın Amasya'nın kültürel mirasındaki yeri vurgulanırken, çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Panelde konuşmacılar, cicim dokumanın tarihini, önemini ve değerler eğitimiyle ilişkisini ele aldı.

Program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulkadir Polat, öğretim üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title