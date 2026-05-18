Haberler

Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı çarşamba günü eğitime ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya kent merkezi ve Taşova ilçesinde sel ve taşkın riski nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildi. Valilik, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselebileceğini belirtti.

Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 20 Mayıs Çarşamba günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber