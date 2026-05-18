Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı çarşamba günü eğitime ara verildi

Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 20 Mayıs Çarşamba günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedildi.