Merzifon'da bayramlaşma programı düzenlendi

Merzifon'da bayramlaşma programı düzenlendi
Güncelleme:
Merzifon'da Sultaniye Medresesi'nde gerçekleşen bayramlaşma programına siyasi ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ahmet Karaaslan, bayramların birlik ve beraberliği simgelediğini belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karaaslan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek, "Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
