Haberler

Amasya'da emekliliğe ayrılan polis memuru meslektaşlarıyla telsiz anonsuyla vedalaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 yıllık meslek hayatını tamamlayan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Fazlı Candan, duygu dolu anonsla mesai arkadaşlarına veda etti.

AMASYA'da polis memuru Fazlı Candan (55), meslekteki son gününde telsizden yaptığı anonsla mesai arkadaşlarına veda ederek emekliliğe ayrıldı.

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatını noktalayan ve son 10 yılını ise Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde geçiren Fazlı Candan, emeklilik dilekçesinin ardından telsiz başına geçti. Mesai arkadaşları ve amirlerine seslenen Candan, duygusal bir veda anonsu gerçekleştirdi. Candan anonsunda, "30 yıllık meslek hayatımı bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyor, isteğe bağlı emekliliğe ayrıldım. Mesleğim süresince beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve amirlerime hakkım helal olsun. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin, sizleri korusun. Allah'a emanet olunö ifadelerini kullandı.

Fazlı Candan'ın veda anonsuna Haber Merkezi de telsiz üzerinden karşılık verdi. Merkezden yapılan anonsta, "Merkez olarak bizim de hakkımız helal olsun. Size emeklilik hayatınızda ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum. Yolunuz açık olsunö denildi.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı