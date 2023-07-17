Amasya'da park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki kamyon, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki sondaj makinesi yüklü kamyonun yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki kamyon, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki sondaj makinesi yüklü kamyonun yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.