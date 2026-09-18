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Amasya'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması kamerada

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Amasya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

B.B. yönetimindeki 01 GH 790 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 05 ABC 542 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan H.Y. hafif şekilde yaralandı. H.Y, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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