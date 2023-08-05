Amasya'da otomobilin çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı bedensel engelli kadın hayatını kaybetti. Faruk Emre C. yönetimindeki otomobil, bedensel engelli Emine Gündüz'e çarptı. Gündüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.