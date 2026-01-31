Otomobil tünel çıkışı Valilik binasının duvarına çarptı
Amasya'da Ferhat Tüneli çıkışında kontrolden çıkan otomobil, valilik binasının duvarına çarptı. Kazada sürücü yara almadı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ferhat Tüneli Valilik çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında hızlı olduğu değerlendirilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu valilik binasının duvarına çarptı. Sürücü yara almazken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Şerife Serap KARA - Sinan HARMANCI / AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel