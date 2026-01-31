Haberler

Amasya'da otomobilin duvara çarpması kamerada

Amasya'da, Ferhat Tüneli'nden çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımdan geçerek Amasya Valiliği'nin duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatarak güvenlik kameralarına yansıyan ilginç bir olaya imza attı.

Amasya'da bir otomobilin duvara çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nden çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımı aşarak Amasya Valiliğinin duvarına çarptı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
