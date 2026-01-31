Amasya'da otomobilin duvara çarpması kamerada
Amasya'da, Ferhat Tüneli'nden çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımdan geçerek Amasya Valiliği'nin duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatarak güvenlik kameralarına yansıyan ilginç bir olaya imza attı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nden çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımı aşarak Amasya Valiliğinin duvarına çarptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel