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Amasya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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Amasya Valiliği, yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim'e kadar yasakladı. Mesire alanları dışında kamp, piknik, mangal ve semaver yakmak da yasak kapsamına alındı.

Amasya Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, mesire alanları dışında ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, kamp ve piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır. İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim'e kadar ateşli piknik yapılmasına, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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