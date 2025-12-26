Haberler

Merzifon'da okul servisleri denetlendi

Merzifon'da okul servisleri denetlendi
Güncelleme:
Merzifon ilçesinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı hatırlatıldı. Jandarma ekipleri, servislerin yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler öğrenci servislerini kontrol etti.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Uygulamada, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmada da bulunuldu.

Okul servislerine yönelik denetimlerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
