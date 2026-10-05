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Amasya'da okul kantinleri ve yemekhaneleri gıda güvenliği için denetlendi

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Amasya'da okul kantinleri ve yemekhaneleri gıda güvenliği için denetlendi
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Amasya'da yeni eğitim-öğretim yılı başlarken okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda güvenliği ile hijyen denetimi yapıldı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ürünlerin son tüketim tarihi ve muhafaza koşullarını inceledi; işletmecilere hijyen kuralları anlatıldı.

Amasya'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda güvenliği ile hijyen denetimi yapıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri okullarda denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda kantin ve yemekhanelerin genel hijyen durumları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile gıdaların muhafaza koşulları incelendi.

Ekipler gıda denetimlerinin yanı sıra işletme sahipleri ve çalışanlara uymaları gereken yasal kurallar ile hijyen esasları hakkında bilgilendirmede de bulundu.

Denetimlerde öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak hiçbir olumsuzluğa izin verilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi

Kaynak: AA
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