Amasya'da Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Amasya'da ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi.

Amasya Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde ağız ve diş bakımının önemi, doğru fırçalama teknikleri ve ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri gibi konularda çocuklara bilgi aktarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren eğitimde sağlık personeli, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
