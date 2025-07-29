Amasya'da Muhtarlar Derneği Yeni Hizmet Ofisini Açtı

Amasya'da Muhtarlar Derneği Yeni Hizmet Ofisini Açtı
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Amasya'da düzenlenen törenle Muhtarlar Derneği'nin yeni hizmet ofisi açıldı. Törene Amasya Valisi, milletvekilleri, belediye başkanı ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Dursun Güvercin, açılışta birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Amasya'da Muhtarlar Derneği'nin yeni hizmet ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda gerçekleşen açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Güvercin, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda muhtar ve davetli katıldı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler, dernek ofisini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Dursun Güvercin, açılış töreninde yaptığı konuşmada hizmet ofisine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Törenin ardından katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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