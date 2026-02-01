Haberler

Tünelde motosikletin devrilip sürüklendiği kaza kamerada

Güncelleme:
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Diğer sürücüler kazaya müdahale etti, şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.

AMASYA'da motosikletin devrilip metrelerce sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde ilerleyen motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolü kaybetti. Devrilen motosiklet, sürücüsüyle birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri yardıma koştu. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Kaza, tünelde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
