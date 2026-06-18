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Amasya'da "Kökten Renge Sanat Şenliği ve Sergisi" açıldı

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Amasya'da 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu tarafından düzenlenen 'Kökten Renge Sanat Şenliği ve Sergisi'nde öğrencilerin ebru, kilim, Karagöz-Hacivat, minyatür, çini ve ahşap gibi geleneksel sanat dallarında hazırladığı eserler sergilendi.

Amasya'da, 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu tarafından hazırlanan "Kökten Renge Sanat Şenliği ve Sergisi" düzenlendi.

Yaklaşık 8 aylık çalışma sürecinin ardından öğrencilerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide ebru sanatı, kilim ve halı motifleri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, minyatür, çini ve ahşap sanatları alanlarında yapılan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik eden Katipoğlu, okul öncesi eğitimin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Program sonunda serginin hazırlanmasına katkı sunan öğretmen ve paydaşlara katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
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