Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı

KAZA KAMERADA

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak'a uçan otomobildeki anne ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta 2 aracın çarpışması, otomobilin köprünün demir korkuluklarını kırarak nehre savrulması ve suda sürüklendiği anlar yer aldı.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı