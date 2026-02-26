Haberler

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu; anne ile kızı yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobildeki anne ve kızının yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA KAMERADA

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Yeşilırmak'a uçan otomobildeki anne ile kızının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta 2 aracın çarpışması, otomobilin köprünün demir korkuluklarını kırarak nehre savrulması ve suda sürüklendiği anlar yer aldı.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş

İstanbul'un en kalabalık mahallesi ama sokakları bomboş! İşte nedeni
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı