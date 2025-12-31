Haberler

Amasya'da kar nedeniyle mahsur kalan otomobil kurtarıldı

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan bir otomobil, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücülere kış şartlarına göre hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı İnalanı köyü yolunda kar yağışı nedeniyle bir otomobil yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle bölgede yapılan çalışmanın ardından araç kurtarıldı.

Bölgede yol güvenliği sağlanırken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
