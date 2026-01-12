Amasya'da 12 köy yolu kardan kapandı
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına başladı.
AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
İlçelerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşhacıköy'de 8, Merzifon'da 4 olmak üzere toplam 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Haber-: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel