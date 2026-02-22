Amasya'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Erdem Pehlivan'a ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sazlıca köyünde Erdem Pehlivan'a ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı ve İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, yanan evde incelemede bulundu.
Kaynak: AA / Hülya Turan