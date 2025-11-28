Haberler

Amasya'da Gazze'ye yardım için kermes düzenlendi

Amasya'da Gazze'ye yardım için kermes düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Gazze halkına yardım etmek için kermes düzenlendi.

Amasya'da Gazze halkına yardım etmek için kermes düzenlendi.

Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kermes öncesinde İsrail'in Filistin'deki katliamlarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Daha sonra öğrencilerin ve velilerin hazırladığı eşyalar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına bağışlanacağı bildirildi.

Kermeze katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, burada yaptığı açıklamada, Amasya'daki okullarda Gazze'ye yardım kermesleri düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının Gazze'deki vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarmak olduğuna işaret eden Katipoğlu, "Biliyorsunuz Gazze'de şu anda ağır kış şartları başladı. Buradaki din kardeşlerimizin yardımına ihtiyacı var. Bu anlamda da kermesler düzenledik ilimiz genelinde. Bugün belki ilimizdeki son kermeslerden bir tanesini Amasya'mızın köklü okullarından Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip lisesinde yapıyoruz. İnşallah buradaki toplanan yardımlarla oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze sarmış oluruz. En kısa sürede Gazze'deki tüm din kardeşlerimizin en iyi yaşam şartlarını sürdürmelerini Rabbimden temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.