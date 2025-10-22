Haberler

Amasya'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Amasya'da Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu'nda, Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen kermeste öğrenciler ve veliler tarafından yapılan yiyecekler satıldı. Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak.

Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

Velilerin yaptıkları yiyecekler okulun çok amaçlı toplantı salonunda satışa sunuldu. Sıraya giren öğrenciler Gazze'ye yardım için yiyeceklerden satın aldı.

Okul Müdürü Zafer Ergiden, öğrencileriyle gurur duduklarını ifade ederek,

"Kermesimiz 2 yıldır malumunuz zulüm altında kalan Filistin'e, Gazze'ye bir dayanışma oraya yardımlaşma amacını gütmektedir. Öğrencilerimizi paylaşma ve yardımseverlik duygusunu bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

8. Sınıf öğrencilerinden 13 yaşındaki Zeynep Nida Zengin ise "Bugün okulumuzda Filistin ve Gazze için bir kermes düzenledik. Gün boyu buradayız, inşallah bir an önce bu zulümden kurtulurlar" dedi.

Kermesten elde edilen gelir Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
