Haberler

Amasya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için oyuncak kermesi düzenledi

Amasya'da lise öğrencileri Gazze'ye destek için oyuncak kermesi düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir lisede öğretmen, öğrenci ve velilerin katkısıyla düzenlenen oyuncak kermesinden elde edilen gelir, Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla kullanılacak.

Amasya'da, Gazze'ye destek amacıyla Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyuncak kermesi düzenlendi.

Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, öğrencilerin kendi aralarında topladığı oyuncaklar satışa sunuldu.

Okul öğretmenlerinden Mücahit Öztürk, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye "merhamet köprüsü" kurduklarını vurgulayan Öztürk, "7 Ekim olayları başladığı günden beri okulumuzda Gazze'yi gündemimizde tutmaya çalışıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimiz kendilerine ait oyuncakları topladı, burada sergiledik ve onları satacağız. Bu satıştan elde ettiğimiz geliri de Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. Onların maddi ve manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." dedi.

Kermese katılan öğrencilerden Sait Ali Balcı ise kermesten oyuncak alarak Gazzeli çocuklara ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalışacaklarını kaydetti.

Kermesten elde edilecek gelir, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Gazze yararına kullanılacak.

Kaynak: AA / Cihan Okur
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı