Amasya'da Garaj Yangınında 3 Koyun Telef Oldu

Amasya'nın Bağlıca köyünde bir evin garajında çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun da telef oldu. Yangına itfaiye müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da bir evin garajında çıkan yangında, otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun öldü.

Merkeze bağlı Bağlıca köyünde Recep T.'ye ait evin garajında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm garajı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de tankerle getirdikleri suyu kovalarla taşıyarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler söndürüldü. Yangında garajdaki otomobil ve traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun öldü. Evin çatısında da zarar oluştu.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
