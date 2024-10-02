Amasya'da Freni Boşalan Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Amasya'da freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Selami Şahin'in kullandığı 55 AC 563 plakalı toprak ve taş yüklü kamyon, Yağmur köyü yolunda freninin boşalması sonucu durdurulamayarak şarampole devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen diğer ekiplerin de desteğiyle sağlık görevlilerince ambulansa alınan Şahin hastaneye kaldırıldı.

Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.