Amasya'da freni boşalan kamyon park halindeki hafif ticari aracı sürükledi, kamerada

Amasya'da freni boşalan kamyon park halindeki hafif ticari aracı sürükledi, kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da freni boşalan kamyon, Yüzevler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Araç kaldırıma doğru sürüklenirken sahibi aracını durdurmaya çalıştı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
Amasya'da freni boşalan kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yüzevler Mahallesi'nde B.T. yönetimindeki 05 LA 819 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan R.D'ye ait 55 ET 393 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma doğru sürüklenirken, durumu fark eden R.D, aracını durdurabilmek için önüne geçerek müdahale etmeye çalıştı.
Kamyonun hafif ticari aracı sürüklemesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kazada araçlarda hasar meydana geldi.