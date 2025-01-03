Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı

Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler sergilendi. Etkinliğe Amasya Valisi ve Belediye Başkanı da katıldı.

Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

Sultan II. Bayezid Cami Külliyesi'nde düzenlenen programda, Hz. Muhammed önemine ait kutsal emanetler sergilendi.

Evrensel Hafızlar Derneği Amasya Şube Başkanı Halil İbrahim Tokmak, her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Kutsal emanetlere vatandaşların oldukça ilgi gösterdiğini ifade eden Tokmak, "Her yıl farklı etkinliklerle bu haftanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. 'Şehzadeler şehri, hafızlar diyarı' diyoruz. Bu hafta vesilesiyle bu güzel emanetleri, mukaddes emanetleri Amasyalılarla buluşturmaktan onur duyduk." dedi.

Programa Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
img

Fiyatı duyan işi gücü bırakıp geldi! İçeriye giren dışarıya çıkamadı
img

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
img

Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif

Son Dakika Haberleri

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, Ferdi Kadıoğlu neden yok? Survivor eleme adayları kim? 3 Ocak Perşembe Survivor'da potada kimler var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Ocak Cuma? Uzak Şehir final mi yapıyor 2025? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Çukurova, Ceyhan, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ocak Çeşme, Kemalpaşa, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı? Alanya deprem mi oldu 3 Ocak Cuma? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ocak Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.