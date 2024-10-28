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Amasya'da 'Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru' Filmi Gösterimi

Amasya'da 'Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru' Filmi Gösterimi
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Amasya Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet Haftası kapsamında 'Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru' filmini izledi. Vali Önder Bakan, öğrencilerle birlikte filmi izleyerek, vatanseverliği ve çalışmanın önemini vurguladı.

Amasya Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında tüm okullarda, ilk derste "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi gösterildi.

Amasya Valisi Önder Bakan da öğrencilerle birlikte filmi izledi.

Vatanını ve milletini seven insanın, ülkesine katkı sunmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen Vali Bakan, öğrencilere hitaben, "Çalışın. İlginiz, yeteneğiniz hangi alandaysa kendinizi geliştirin ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceği için hizmete koşun." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Ziya Paşa Güncel amasya Kültür Eğitim Yaşam

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