Amasya'da Denetimli Serbestlik İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Amasya'da Denetimli Serbestlik İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Göynücek Belediyesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Protokol, yükümlülerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Göynücek Belediyesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin, belediye bünyesinde kamuya yararlı işlerde çalışması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, protokolün amacının yükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu ifade etti.

Türkmen, "Bu sayede hem yükümlüler sorumluluk alıyor, hem de topluma katkı sağlıyorlar" dedi.

Göynücek Belediyesi yetkilileri de protokolün hem sosyal fayda sağlayacağını hem de iş gücüne katkı sunacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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